Região disponibiliza 631 oportunidades de empregos

23/05/2021 | 16:44



Para quem busca por oportunidades no mercado de trabalho, a região conta com 631 vagas nesta semana. Há opções com remuneração mensal até R$ 4.500.

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) são 25 oportunidades. Agendamentos para a unidade, que fica no Paço podem ser feitos pelos telefones 4433-0776 e 4433-0778 (ambos por WhatsApp), pelo email cpetr@santoandre.sp.gov.br ou site www.santoandre.sp.gov.br/portalservico, das 10h às 16h.

Em São Bernardo, o CTR (Central de Trabalho e Renda) possui 176 vagas. Deste total, 70 são para prensistas (operador de prensa), 32 para atendente de lanchonete, 30 para motorista de caminhão, 20 para operador de empilhadeira, entre outros. A unidade (Rua Padre Lustosa, nº 48, no Centro) funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e de sexta-feira, das 8h às 15h.

Em São Caetano, a plataforma Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br), onde as pessoas em busca de recolocação profissional podem se cadastrar gratuitamente, disponibiliza 232 oportunidades. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema possui quatro vagas.

A CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá disponibiliza 45 vagas, sendo 10 para ajudante de carga e descarga de mercadoria e 10 para repositor de mercadorias, entre outros.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires, localizado na Avenida Capitão José Gallo, 55, Centro, possui 79 vagas, sendo 20 para motorista carreteiro e 20 para motorista truck.

COM SALÁRIO

Na Luandre, agência de recrutamento que possui unidade em Santo André, são 70 vagas na região. Há opções para vigilante, com salário até R$ 2.000, técnico de segurança do trabalho (remuneração entre R$ 3.000 e R$ 3.500) e analista de produto de medição e controle, com salários entre R$ 4.000 e R$ 4.500. Os interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.