Legislativo de Ribeirão abre as portas para animais de estimação

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



24/05/2021 | 07:00



A Câmara de Ribeirão Pires, presidida por Guto Volpi (PL), decidiu abrir as portas do Legislativo para animais de estimação. A ideia é transformar a casa em espaço ‘pet friendly’, termo em inglês atribuído a lugares onde os bichos são bem-vindos. A campanha também visa conscientizar a população sobre os cuidados com os animais. A medida tem contribuído para o bem-estar dos funcionários, como relata a servidora Maria José Bicudo, assistente legislativo da casa que levou seu companheiro, Thor, da raça pincher, para o trabalho.

“Trazê-los conosco faz com que nos sintamos em casa, pois passamos cerca de nove horas ou mais nesse ambiente que, às vezes, é bem estressante. Poder trazer os nossos pets torna tudo mais leve”, contou a servidora, ao emendar que a experiência foi boa até para o cachorro. “Ele ficou comigo o dia todo, interagiu com todos os colegas de trabalho, alguns ele estranhou, mas com a maioria ele foi bem brincalhão. Traz harmonia, desestressa a todos. Assim, nós não ficamos longe deles e nem eles de nós”, comemorou ela.

Por ora, Maria José foi a única a levar o próprio animal de estimação para a casa, já que a ideia ainda tem sido colocada em prática de maneira experimental – de forma improvisada, Thor permaneceu todo o tempo na própria sala de trabalho da dona.

Guto, filho do prefeito Clóvis Volpi (PL), afirmou que o objetivo é adaptar a ideia e estender as medidas para outros prédios públicos. “A gente arriscou. Nossa ideia é a de que a Prefeitura possa adaptar todos os espaços públicos e transformá-los em ‘pet friendly’, como prédios, praças. Vamos, inclusive, adaptar a Câmara para também receber os gatos, em um cercadinho”, frisou o mandatário da casa, ao emendar que nos próximos 60 dias a Câmara deve apresentar projeto de autoria coletiva para regulamentar a iniciativa.

HISTÓRICO

A causa animal tem ganhado visibilidade política nos últimos anos e alçado ativistas aos legislativos da região, com votações expressivas, inclusive. Há quatro anos, o então vereador Roberto Rautenberg (Republicanos) foi o parlamentar mais votado do Grande ABC levando a causa como principal bandeira do mandato – usava o termo Protetor como nome de urna -, com 7.863 votos. O republicano, porém, renunciou ao mandato no ano passado por motivos pessoais.

No pleito de outubro, a região também deu vitória a Ana Veterinária (DEM, Santo André), Pery Cartola (PSDB, São Bernardo), Ubiratan Figueiredo (PSD, São Caetano). Em Ribeirão, quem se apresenta como representante da causa é a vereadora Amanda Nabeshima (PTB).

O crescimento da representatividade da bandeira nos legislativos levou o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC a criar, em fevereiro, grupo de trabalho, o chamado GT, específico para tratar da proteção animal nas sete cidades e debater políticas públicas regionais sobre o tema.

“A proteção animal é uma pauta que tem ganhado espaço na sociedade. A causa tem entre seus objetivos a disseminação da importância de temas como castração, preparação e encaminhamento de animais para adoção, conscientização sobre a posse responsável e busca de políticas públicas para o setor”, sustenta o colegiado regional.