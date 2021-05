Após acusações de abuso sexual, Kevin Spacey é contratado para atuar em novo filme

23/05/2021 | 16:11



Kevin Spacey passou por maus bocados após sofrer uma série de acusações de abuso sexual ao longo dos últimos quatro anos. Agora, no entanto, o ator parece ter dado a volta por cima, já que conseguiu seu primeiro papel após o escândalo.

De acordo com o ABC News, Kevin se juntou ao elenco de um filme italiano chamado L'uomo Che Disegno Dio, em português O Homem que Desenhou Deus. O longa será dirigido por Franco Nero e conta com a esposa do diretor, Vanessa Redgrave, no elenco. Apesar de ainda não haverem grandes informações sobre o longa, o Daily Mail conta que Spacey deverá interpretar um detetive que investiga um pedófilo acusado injustamente.

Franco Nero, que também irá atuar no longa sob o papel de um artista cego que é capaz de usar a voz das pessoas para desenhar suas características físicas exatas, ainda teria afirmado que a presença de Kevin na trama é mais do que bem vinda.

Estou muito feliz por Kevin ter concordado em participar do meu filme. Eu o considero um grande ator e mal posso esperar para começar o filme.

Até o momento, o ator ainda não teria se pronunciado sobre a informação.

Kevin Spacey já conquistou dois Oscars por sua atuação entre os anos de 1996 e 2000, e ficou bastante conhecido por interpretar o congressista Francis Underwood em House Of Cards, mas foi desligado da produção em 2017, quando as acusações de crimes sexuais começaram a surgir. Sua última aparição nos cinemas foi em 2018, no longa Billionaire Boys Club.