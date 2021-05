23/05/2021 | 16:11



A família de Bianca Andrade não para de crescer! Além de estar esperando o primeiro filho com o youtuber Fred, no último sábado, dia 22, a influenciadora digital revelou nas redes sociais a chegada do novo cachorro do casal, Nelson.

A família cresceu e agora temos um doguinho, escreveu.

O cão foi presente da ex-BBB para o noivo que sempre sonhou em ter um amigo de quatro patas da raça golden retriever.

- Essa aqui virou mãe de dog, vocês não tão ligado, brincou Fred, nos Stories.

Boca Rosa está grávida de seis meses do baby Cris e não esconde a ansiedade ao postar diversos cliques do barrigão na web. Quem aí também não vê a hora de ver a carinha do pequeno?