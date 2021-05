Na reta final da gravidez, Virginia Fonseca posa ao lado de Zé Felipe, ostenta barrigão e prevê: Último sábado sem a Maria Alice aqui!

23/05/2021 | 16:11



Tem bebê novo chegando no mundo das celebridades! Virginia Fonseca, esposa do sertanejo Zé Felipe, está prestes a dar à luz Maria Alice, primeira filha do casal - e, em meio a polêmicas relacionadas a contratação de uma babá 24 horas por dia, compartilhou um novo registro ostentando a barriguinha de grávida nas redes sociais!

Através do Instagram, a influenciadora divulgou um clique ao lado do esposo, no qual os dois levantam a blusa para mostrar a barriga. Na legenda, Virgínia ainda fez uma previsão:

Sabadou e eu acho que é o último sábado que teremos sem a Maria Alice aqui.