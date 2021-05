Após separação, Andressa Suita e Gusttavo Lima aparecem juntos com os filhos pela primeira vez

23/05/2021 | 15:10



Quem não ama um cafuné logo ao acordar, não é mesmo? Os filhos de Andressa Suita e Gusttavo Lima tiveram o prazer de desfrutar do carinho dos pais neste domingo, dia 23. O momento fofura foi compartilhado nas redes sociais da influenciadora digital que postou um vídeo deitada na cama com Gabriel, de três anos de idade, Samuel, de dois anos, e o cantor.

No entanto, o que chamou mesmo a atenção dos fãs foi a presença do sertanejo, já que essa é a primeira que o ex-casal é visto juntos desde a separação que rolou em outubro do ano passado.

- Domingo sendo domingo. Bom dia, bom dia!, disse Andressa.

O registrou causou certo burburinho entre os internautas que dispararam:

Eu shippo muito esse casal e ainda torço para que venha uma menininha!