Liverpool e Chelsea obtêm últimas vagas à Liga dos Campeões no Campeonato Inglês

23/05/2021 | 14:33



Liverpool e Chelsea conquistaram neste domingo as duas vagas que estavam em disputa na última rodada do Campeonato Inglês. Se unem ao campeão Manchester City e ao segundo colocado, Manchester United. O time de Jürgen Kloop se garantiu ao superar o Crystal Palace, enquanto a equipe de Thomas Tuchel só avançou graças a derrota do Leicester, pois decepcionou ao cair diante do Aston Villa.

Depois de flertar com a eliminação da Liga dos Campeões, o Liverpool emplacou cinco vitórias seguidas para subir à terceira colocação e, mais uma vez, se garantir na competição da qual foi campeão há dois anos.

A vaga veio com 2 a 0 sobre o Crystal Palace, gols de Sadio Mané em Anfield. O time chegou aos 69 pontos e pôde festejar algo numa temporada com queda de rendimento brusca e tropeços inesperados. Chegou a figurar no oitavo lugar do Campeonato Inglês, distante até da Liga Europa.

Já o Chelsea contou mais com a sorte do que competência. Mesmo obrigado a utilizar os titulares, uma semana antes da decisão da Liga dos Campeões com o Manchester City, Tuchel não conseguiu evitar o tropeço. Traoré e El-Ghazi abriram vantagem para o Aston Villa. Chilwell ainda diminuiu, mas o time não teve forças para buscar a virada. Caiu por 2 a 1 e só se garantiu na quarta colocação por causa da derrota do Leicester.

O campeão da Copa da Inglaterra ganhava do Tottenham até os 30 minutos do segundo tempo, por 2 a 1, e superava o Chelsea na classificação. Mas acabou levando três gols na reta final e perdeu a partida e a vaga com 4 a 2 contra. Ficou com 66 pontos, diante de 67 dos Blues.

Campeão antecipado, o Manchester City fez bela festa para a última partida de Agüero no Etihad Stadium, com a presença de 10 mil torcedores pela primeira vez na temporada. A caminho do Barcelona, o atacante argentino saiu do banco para anotar duas vezes na goleada por 5 a 0 sobre o Everton. Um deles com assistência do brasileiro Fernandinho, outro de saída ao fim da temporada.

Também mirando a final da Liga dos Campeões, o técnico Pep Guardiola optou por escalar os titulares para dar ritmo de jogo antes do duelo marcado para o Estádio do Dragão, em Portugal. A viagem à grande final ocorre na quinta-feira.

Demais resultados: Arsenal 2 x 0 Brighton, Leeds 3 x 1 West Bromwick, Sheffield United 1 x 0 Burnley, West Ham 3 x 0 Southampton, Wolverhampton 1 x 2 Manchester United e Fulham 0 x 2 Newcastle.