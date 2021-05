Fábio Assunção mostra fotos de filha recém-nascida: 24º dia de Alana Ayó

23/05/2021 | 14:10



O termômetro da fofura explodiu! Fábio Assunção usou as redes sociais no último sábado, dia 22, para compartilhar fotos raras da família e apresentar a recém-nascida, Alana Ayó.

Uns pedaços desse sábado, 24° dia de Alana Ayó, um pouco da gente, escreveu na legenda.

Em abril, quando a pequena nasceu, o papai coruja também havia divulgado a notícia no Instagram com um texto bastante emotivo.

27.abril.2021. 23h41. Nasceu em Laranjeiras, Rio de Janeiro, Alana Ayọ Pinheiro Gomes Assunção. Alana significa, sob o manto branco da totalidade e multiplicidade, marco de conquista, harmonia, tranquilidade, e Ayọ imanta o nome com a palavra Alegria em Ioruba. Bem vinda, minha filha, estamos no amor. Dra. Vivi, gratidão por trazê-la a nós com calma, precisão e muita sabedoria. Nasce na lua cheia em Escorpião, Sol (signo) em Touro e ascendente em Aquário.

Alana é fruto de seu relacionamento com Ana Verena. O ator também é pai de Ella Felipe, de nove anos de idade, com Karina Taveres, e João, de 18 anos, com Priscila Borgonovi. Pura fofura, não é mesmo?