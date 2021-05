Thales Bretas publica vídeo ao lado de Paulo Gustavo e declara: Saudades do amor da minha vida

23/05/2021 | 14:10



Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio por conta de complicações da Covid-19, mas os amigos e familiares do ator continuam prestando homenagens à ele nas redes sociais. Depois que Paulinho Serra chegou a raspar os cabelos em memória do humorista e Preta Gil falou sobre a perda do amigo durante uma apresentação, foi a vez de Thales Bretas voltar a rememorar o esposo.

No fim da noite do último sábado, dia 22, o médico publicou um curto vídeo em seu Instagram, no qual ele aparece ao lado de Paulo durante o que parece ser um passeio de lancha no mar. No registro o casal ouve a música Better Together, de Jack Johnson, e na legenda Thales falou tanto sobre a dor da perda quanto da sorte que teve por poder receber o amor do marido:

It?s always better when we?re together! [É sempre melhor quando estamos juntos] Saudades do amor da minha vida! Cada foto ou vídeo que abro, sinto um misto de tristeza, angústia e gratidão por cada minuto que vivemos juntos! Nossos sete anos foram muito lindos, intensos, cheios de amor e de planos! Como eu queria pelo menos mais uns 50 anos juntos... Bodas de ouro! Mas a vida me deu esses sete tão especiais! Foram os meus anos mais felizes! E renderam dois frutos desse amor tão puro e verdadeiro, que vou cuidar pro resto da minha vida! Meu amor por você é eterno, te levarei sempre comigo! Obrigado por tudo! Que sorte a minha ter sido escolhido por Deus e por você pra receber tanto amor, mesmo que por pouco tempo!

Nos comentários da publicação, famosos como Eliana, Sabrina Sato e Isis Valverde deixaram emojis de coração e desejaram forças ao viúvo do humorista.