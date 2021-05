Marília Mendonça exibe o corpo e revela que perdeu 21 quilos após mais de seis meses de processo de emagrecimento

23/05/2021 | 13:11



Marília Mendonça está passando por um longo processo de emagrecimento e compartilha detalhes de suas conquistas com os seguidores através de seu Instagram. Na tarde do último sábado, dia 22, por exemplo, a cantora decidiu conversar um pouco com os fãs e acabou revelando que já eliminou 21kg!

No Stories da plataforma, Marília abriu uma caixinha de perguntas para responder questionamentos dos internautas e, entre outras coisas, acabou revelando que já são mais seis meses seguindo uma rotina de emagrecimento:

- Em mais de seis meses de processo e manutenção [perdi] 21kg, graças a Deus.

Já neste domingo, dia 23, Mendonça decidiu compartilhar com os seguidores um registro, que você confere à direita da montagem acima, no qual aparece usando apenas uma blusa cropped e uma calcinha, exaltando a silhueta magra. Uau!

Vale lembrar que, em conversa com Ana Maria Braga no mês de abril, a cantora havia revelado que já chegou a colocar um balão gástrico para ajudar na perda de peso, mas que o procedimento lhe fez mal. Com isso, ela decidiu seguir uma rotina de dieta low carb e exercícios físicos.

Isso é que é determinação, não é mesmo?