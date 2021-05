Detalhes do casamento de Sasha Meneghel são revelados

23/05/2021 | 13:11



O casamento de Sasha Meneghel e João Figueiredo no sábado, dia 22, em Angra dos Reis, continua dando o que falar! Além das fotos lindíssimas do momento romântico do jovem casal, outros detalhes do evento, que reuniu apenas familiares e amigos próximos deles na casa de Xuxa Meneghel, estão chamando a atenção, como por exemplo, a discrição da apresentadora.

Xuxa preferiu deixar o momento com toda a atenção voltada para a filha! A apresentadora, que nunca esconde ser mãe-coruja e está sempre babando por Sasha, ainda não comentou sobre o casamento, que aconteceu em sua mansão em Angra, no Rio. Ela, aliás, pouco apareceu nos registros que circularam nas redes sociais. Mas em um vídeo divulgada pela assessoria do casamento, Xuxa aparece de braços dados com Sasha, quando ela está prestes a entrar na cerimônia. Quem também entrou com a jovem foi Luciano Szafir, pai dela.

Em foto compartilhada por Blad Meneghel, fotógrafo e primo de Sasha, no Instagram Stories, Xuxa apareceu pela primeira vez ao lado dos noivos.

Quem também preferiu manter a discrição foi Bruna Marquezine! A atriz não publicou nada sobre o momento nas redes sociais e apenas deixou um comentário para Sasha, elogiando o casório. Foi lindo, Sa! Assim como vocês! Te amo muito!, escreveu ela, entregando que estava na celebração.

Outro clique da cerimônia entregou a presença de Bruna Marquezine, bem no canto da foto, ao lado de Luma Antunes, melhor amiga de Sasha.

Mas foi Priscilla Alcântara que pegou o buquê! A cantora gospel é bastante amiga de Sasha e João Figueiredo e apareceu no Instagram comemorando que foi agraciada com as flores da noiva.

A noiva, aliás, roubou a cena por, mais uma vez, surgir elegante, como de costume! Sasha deixou o cabelo solto e desenhou o próprio vestido de noiva, segundo Constance Zahn.

Bruno Anacleto, responsável pela produção do convite, revelou em seu Instagram que Sasha pediu por um convite sustentável, que teve como capa uma folha de bananeira branqueada e tingida, um envelope em papel semente, que pode ser plantado para se tornar um pé de camomila, além da parte com as informações sobre o casório terem sido feitas em um papel 100% algodão. Já o buffet foi da Zest e foi totalmente vegano, com direito as sobremesas preferidas de Sasha no cardápio.