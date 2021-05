Artilheiros marcam e campeã Internazionale se despede com goleada sobre a Udinese

23/05/2021 | 13:00



A campeã Internazionale fechou o Campeonato Italiano da mesma maneira que começou: com goleada. Largou a bela campanha do título com 5 a 2 no Benevento e fechou-a de maneira ainda mais brilhante, com 5 a 1 sobre a Udinese, neste domingo, com os artilheiros Lautaro Martínez e Lukaku indo às redes.

Foi uma campanha impecável dos comandados de Antonio Conte. Para acabar com o reinado da eneacampeã Juventus, sabiam que tinham de ser precisos. E assim o foram. A goleada desde domingo foi a 28ª vitória dos nerazzurris em 38 jogos. Ainda empataram sete e só perderam três. O ataque chegou aos 89 gols, ficando atrás apenas da Atalanta.

Fechar a participação no Italiano com um triunfo por placar amplo, no Giuzeppe Meazza, foi uma maneira de agradecer ao apoio dos torcedores. Mesmo impossibilitados de ir ao estádio em quase troda a campanha por causa da pandemia de covid-19, eles jamais deixaram de mandar apoio e incentivo ao time.

Mil deles tiveram a honra de acompanhar o desfecho final de um dos melhores trabalhos da Internazionale nos últimos anos. Estiveram nas arquibancadas para aplaudir seus ídolos diante da Udinese. Viram Young abrir o marcador logo com 8 minutos. Antes do descanso, Eriksen ampliou em cobrança de falta desviada na barreira.

Faltavam os gols de Lautaro e Lukaku, imprescindíveis na campanha vitoriosa por ótima parceria de ataque. O argentino fez, de pênalti. E o belga saiu do banco para deixar sua marca logo após Perisic fazer o quarto. Gol de sorte que acompanha os artilheiros, com a bola do rebote batendo no seu peito e entrando. Pereira fez o de honra dos visitantes.