Equipe do 6º Baep prende homem por uso de documento falso em Diadema

Da Redação



23/05/2021 | 12:29



Na noite deste sábado, 22, durante patrulhamento tático em Diadema, equipe do 6º Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar) abordou um veículo no modelo Ford, na cor prata, no qual, o ocupante demonstrou nervosismo no momento da abordagem. Segundo informações, na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao vistoriar o documento do carro, os policiais encontraram diversos sinais de adulteração. Ao realizar as consultas via Copom (Central de Operações da Polícia Militar), constou ser um veículo que tinha sido roubado em 2007. O homem foi preso e encaminhado ao 3º DP de Diadema.