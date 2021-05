William Bonner cita Gil do Vigor no JN - e aponta informação errada sobre sua vida particular!

23/05/2021 | 12:10



Quem assistiu o Jornal Nacional do último sábado, dia 22, se deparou com uma inesperada menção de William Bonner a ninguém menos que Gil do Vigor! É isso mesmo: ao chamar uma das notícias da noite, o apresentador acabou homenageando o Gilberto do BBB21 - e, claro, levou alguns internautas à loucura.

A situação ocorreu enquanto Bonner chamava uma reportagem sobre a atuação de um robô no planeta Marte. Bem-humorado, o apresentador chegou até mesmo a brincar sobre idas à cartomantes - pessoas que leem o futuro nas cartas de tarot - antes de mencionar a popular personalidade:

- Estou no Jornal Nacional desde 1996, dá 25 anos. Estava pensando aqui... Se há 25 anos eu tivesse ido a uma cartomante e ela tivesse dito para mim a notícia que eu vou ler agora para vocês, eu ia sair furioso, eu ia sair indignado, como diria o Gil do Vigor, do BBB. Mas é verdade, gente, um robô chinês que chegou a Marte na semana passada começou a explorar o planeta.

William fez questão de imitar o sotaque do ex-BBB ao dizer a palavra indignado - coisa que Gil disse diversas vezes dentro do reality show!

Natural de Ribeirão Preto?

Enquanto sua menção à Gil do Vigor repercute na web, William Bonner parece incomodado com uma informação errada sobre si que consta na Wikipédia, uma das maiores enciclopédias online. Acontece que, quando o nome do apresentador é pesquisado, o site indica que ele nasceu em Ribeirão Preto - quando, na verdade, ele é natural de São Paulo.

Em sua conta oficial no Instagram, Bonner falou sobre a situação, lamentando o erro e pedindo que ele seja corrigido:

Alguém poderia corrigir? Gosto muito de Ribeirão Preto, tenho amigos queridos de lá, parentes, meus filhos foram concebidos em Ribeirão. Mas nasci em São Paulo, na rua Frei Caneca, na antiga Maternidade de São Paulo. Até os sete anos [de idade], morei no Tatuapé. Depois, Higienópolis, até me mudar pro Rio, no longínquo 1989. Estive em Ribeirão Preto cinco vezes. Por muitos motivos, tenho a cidade no coração. Mas não foi lá que nasci, não. Alguém corrige?

Poucas horas depois, o apresentador voltou a postar sobre o assunto:

Então? Esperava que fossem mais atentos. Alguém avisa os caras que eu nasci em São Paulo, estado de São Paulo, na maternidade de São Paulo? E gosto muito de Ribeirão Preto!