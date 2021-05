Piloto brasileiro André Ribeiro morre em decorrência de um câncer de intestino

Do Diário do Grande ABC



O piloto brasileiro André Ribeiro da Cunha morreu ontem em decorrência de um câncer de intestino aos 55 anos. Segundo informações iniciais, o piloto, e ex colunista de Esportes do Diário, não havia contado sobre a doença para sua família e amigos. André deixou três filhas.

O profissional tem uma longa e vitoriosa trajetória no esporte a motor, dando início aos 19 anos, disputando no kart e conseguindo ainda três vice-campeonatos. André passou pela Indy entre 1995 e 1998, com três vitórias nesse período. A principal conquista do piloto foi na Rio 400 de 1996, primeira corrida da categoria em solo brasileiro, no Rio de Janeiro. Também venceu a New England 200 de 1995, em New Hampshire, e a Michigan 500 de 1996. André Ribeiro ainda foi o primeiro brasileiro a vencer em casa após a morte de Ayrton Senna.

Após um período ruim nas pistas, em 1998, abandonou as pistas com 31 anos. Mas a paixão por carros permaneceu. Na época, se juntou com o empresário Roger Penske para comandar três concessionárias de veículos em São Paulo, sua cidade natal. No ano de 2002, fez uma nova parceria, com seu colega Pedro Paulo Diniz, na qual, promoveu as categorias Fórmula Renault e Copa Renault Clio no Brasil.

Dentre as passagens importantes de André, uma delas, foi a trajetória do profissional como colunista de Esportes no Diário do Grande ABC de 24 de março de 2002 a 04 de dezembro de 2006. Ainda em 2006, André inaugurou sua concessionária Honda, em São Bernardo. O carro com o qual Ribeiro venceu o GP Brasil de Fórmula Indy, em 1996, foi exposto ao público.

Atualmente, André estava à frente da área de Relacionamento e Desenvolvimento de Negócios com as Montadoras (OEM – Relationship Business Development) da Group1 no Brasil e possuia titularidade nas diretorias das Associações Comerciais da Honda, Mercedes e Land Rover. A Group1 Automotive, no Brasil opera, 20 concessionárias, 1 Centro de Reparação Automotiva dentro de 8 marcas, sendo elas: Honda, Toyota, Mercedes, BMW, MINI, BMW Motorrad, Land Rover e Jaguar, instaladas nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Paraná.