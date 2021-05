Brasileiro André Ribeiro, ex-piloto da Indy, morre vítima de câncer aos 55 anos

23/05/2021 | 11:06



O automobilismo mundial está de luto. Neste domingo de GP do Mônaco da Fórmula 1, os fãs de automobilismo foram surpreendidos com a notícia da morte do ex-piloto brasileiro André Ribeiro, que se destacou na Fórmula Indy, vítima de câncer no intestino aos 55 anos.

De acordo com a F1Mania, André Ribeiro escondeu a doença de seus amigos mais próximos e até de familiares. Não queria deixar ninguém preocupado. Ele deixa três filhas e muita saudade no mundo da velocidade.

André Ribeiro foi o único brasileiro a conseguir vencer uma prova da Fórmula Indy no Brasil. Um de seus três triunfos na categoria de monoposto aconteceu na Rio 400, em Jacarepaguá, em 1996. O piloto disputou a categoria com carros da Tasman e da Penske.

Considerado um gentleman. André Ribeiro era um piloto que todos gostavam de ter como amigo. Sempre solicito, não dispensava ajudar um companheiro e carregava enorme apreço nas pistas mesmo com rivais de equipe.

Sua carreira começou aos 19 anos, ainda no kart. Passou por Fórmula Opel, Fórmula 3 Inglesa e Fórmula 3 sempre sonhando em chegar à Fórmula 1. Acabou na Indy Lights e, por fim, na Indy. Aposentou das pistas aos 31 anos, quando estava na Penske, para investir na carreira de empresário do ramo automobilístico.