Marina Ruy Barbosa dá conselho para Sasha Meneghel após casamento e gera polêmica na web

23/05/2021 | 10:11



Marina Ruy Barbosa parecia ter a melhor das intenções ao deixar um comentário sobre o casamento de Sasha Meneghel e João Figueiredo. No entanto, os usuários do Instagram não entenderam bem assim. Na noite do último sábado, dia 22, a atriz elogiou o casal em postagem feita em um perfil da rede social.

Lindos! Que eles tenham paciência e bom senso, além do amor, escreveu a atriz, que recentemente se divorciou de Xandinho Negrão e, ao que tudo indica, engatou romance com Guilherme Mussi.

Na resposta, alguns internautas concordaram com o conselho da ruiva, enquanto outros acharam que a mensagem não era necessária no momento.

Marina já deixou a dica... Casamento jamais será um conto de fadas se não houver paciência, sabedoria e bom senso, escreveu uma internauta.

Falou a que não passou nem dois anos casada e trocou ele por outro, apontou outro.

Migles, se pra você é difícil com aquele homem bonito e milionário, imagina pra gente, pobres mortais, que temos que aguentar os pobres feios, divertiu-se outra pessoa.

Erra não está, mas não é o momento, alfinetou mais um.