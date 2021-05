Sasha Meneghel e João Figueiredo se casam em Angra dos Reis

23/05/2021 | 10:10



Sasha Meneghel e João Figueiredo se casaram em Angra dos Reis no sábado, dia 22 de maio. Após assinarem os papéis no civil, o casal resolveu comemorar a união na casa da mãe de Sasha, a apresentadora Xuxa Meneghel, com a presença de poucos convidados.

Nas redes sociais, Blad Meneghel, o fotógrafo e sobrinho de Xuxa, foi o responsável por divulgar os cliques, assim como o noivo, que deu mais detalhes de como foi o dia especial do casal. Felizes para sempre, escreveu o cantor gospel ao divulgar uma foto do momento.

Já Sasha compartilhou uma foto dos dois aos beijos e, claro, detalhes de seu vestido roubaram a cena!

De acordo com o perfil de Constance Zahn, badalada no mercado de casamentos, Sasha foi quem assinou o desenho do próprio vestido. Ela é formada em Moda pela Parsons de Nova York, nos Estados Unidos.

Todos os outros detalhes do casamento também foram definidos pela jovem de apenas 22 anos de idade. Segundo Patrícia Kogut, o convite do casório foi sustentável, feito com folha de bananeira branqueada e tingida. Já o envelope foi em papel-semente. Após recebê-lo, o convidado pode molhar o papel e plantá-lo, para assim ter um pé de camomila. O buffet foi todo vegano, para a alegria de Xuxa e Junno Andrade, assinado pelo Zest.

Sasha ainda apareceu descalça enquanto posava em clima de romance com João Figueiredo. O clique, claro, é de Blad Meneghel.

Durante os votos do casório, Sasha Meneghel e João Figueiredo apareceram lado a lado em clique feito por Daniel, irmão de João. O pastor Rinaldo Luiz Pereira celebrou o casamento. Nas redes sociais, ele havia contado que o primeiro casamento que celebrou na vida havia sido o dos pais de João.

João e Sasha fizeram questão de esclarecer aos fãs e seguidores que decidiram realizar o casamento de forma íntima e discreta por causa da pandemia do novo coronavírus. Por causa do distanciamento social, os dois preferiram apenas convidar os pais, irmãos e poucos amigos para a ocasião. Todos, aliás, foram devidamente testados, como João e Junno Andrade mostraram em seus Instagram

Quando a festa começou, João revelou alguns momentos divertidos ao lado da companheira, que pôs a língua para fora e apareceu curtindo a noite!

Sasha também dançou ao lado do pai, o ator Luciano Szafir. Os dois apareceram juntinhos no jardim da casa de Xuxa, enquanto celebravam o momento. No Instagram, o artista ainda escreveu para a filha: Minha pequenina Sasha e João, eu desejo a vocês toda felicidade e saúde deste mundo, foi tão lindo. E claro que me acabei de chorar na hora dos votos.

Já Junno Andrade cantou muito em uma roda formada pelos convidados, que apareceram sentados bem à vontade no jardim da casa de Xuxa. Ele apareceu entoando alguns versos de Toda Forma de Amor, de Lulu Santos.