Após chá revelação, Lore Improta revela como o nome da filha foi escolhido

23/05/2021 | 10:10



O cantor Léo Santana e a dançarina Lore Improta revelaram na noite do último sábado, dia 22, que estão à espera de uma menina! O casal armou um chá revelação ao vivo, em uma live transmitida nas redes sociais dos artistas.

Leão ou Leoa?, dizia o tema do chá revelação, que contou com um show de Léo, além de uma série de homenagens dos familiares dos dois antes do grande anúncio.

Antes do chá, Léo e Lorena já haviam avisado aos fãs que o nome do bebê seria Lorenzo, caso fosse um menino, ou Liz, caso fosse uma menina.

- Nem no meu casamento eu estava tão nervosa. Apenas isso que eu tenho para falar para vocês, disse Lore antes da novidade ser revelada.

Com o anúncio de que seria uma menina, Léo e Lore viram o nome da bebê projetada na parede do local do evento, sob aplausos dos familiares.

É Liz! Descobrimos que a nossa Lilica está a caminho e somos só felicidade. Minha pequena, saiba que você já é muito amada e que o seu nome veio através de um sonho da mamãe! Você é obra de Deus em nossas vidas. Senhor, obrigada por tanto!!!, escreveu a mamãe-coruja, explicando como escolheu o nome da filha.