WhatsApp: como pedir (e receber) dinheiro pelo app

A função WhatsApp Pay, que permite enviar e receber dinheiro pelo WhatsApp, é até mais rápida do que realizar um PIX. Entretanto, como trata-se de um serviço novo, muitos leitores do 33Giga estão com dúvidas de como cadastrar sua conta (no caso, o cartão de débito) e realizar transferências.

No passo a passo a seguir, você aprende a habilitar seu WhatsApp Pay (que funciona via Facebook Pay) para realizar transferências – como, claro, receber dinheiro pelo WhatsApp. Uma vez com o aplicativo habilitado, é possível pedir dinheiro ou enviar pagamentos.

O passo a passo foi realizado no Android 10. Entretanto, é semelhante no iPhone.

Abra seu WhatsApp

Abra uma mensagem qualquer, de qualquer contato

Clique no clipe (aquele sinal em que você costuma procurar imagens, documentos)

Na janela que abre, entre diversos ícones (Documento, Câmera, Galeria), acesse Pagamento

Escolha um valor qualquer

Vá a Enviar

Como essa é a primeira vez que você vai realizar o procedimento, o WhatsApp vai pedir para cadastrar o cartão de débito (como informado lá em cima, ele usa o sistema usa o Facebook Pay). Nesse caso, clique em Começar.

Siga todos os procedimentos pedidos pela plataforma – em breve, você podeerá receber dinheiro pelo WhatsApp. São diversos dados, mas os mais importantes se referem ao cartão de débito (que é de onde sai seu dinheiro e por onde você recebe). Você também deve cadastrar dados de segurança, como senha ou digital.

Vale mencionar alguns detalhes do sistema de pagamento do WhatsApp. Ele trabalha com as principais bandeiras de cartão (Visa e Mastercard) e com os maiores bancos do País – a exceção é o Santander. Também não permite transações de mais de R$ 1.000 por dia. Não está disponível para pessoas jurídica.

De volta ao passo a passo, com o cartão cadastrado, realizar transferências é simples. Veja abaixo.

Abra o WhatsApp

Encontre o contato de quem quer pagar ou receber

Entre novamente no clipe

Acesse Pagamento

Opte entre Pagar ou Solicitar

Escolha o valor

Clique em Enviar

Pronto. Se a pessoa já tem o WhatsApp Pay, ela poderá pagar (em até 6 dias) ou receber facilmente. Caso não tenha, ela fará o mesmo procedimento de cadastro no Facebook Pay e poderá utilizar, também, o sistema de pagamento do app.