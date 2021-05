Covid deixa sonho de 30 anos por um fio

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



23/05/2021 | 07:00



“Pensei que a Covid tinha tirado todos os meus sonhos de amor”. Foi assim que Nadjailson Gomes de Almeida, 53 anos, resumiu sua luta contra a doença, que o deixou nove dias internado em estado grave no hospital de campanha montado no Pedro Dell’Antonia, em Santo André, quatro meses depois de se casar com “o amor da vida”, Lindacy Maria da Silva Almeida, 52, a qual ficou 33 anos sem ver.

O vigilante conta que os sintomas da doença começaram no dia 27 de março, quando uma tosse persistente ameaçou tirou seu ar. Segundo Jailson, como prefere ser chamado, os primeiros quatro testes deram negativos para o novo coronavírus. “No dia 19 de abril, estava muito mal, fui na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e testei positivo, mas o médico me deu os remédios e voltei para casa para o isolamento e cuidados. No dia seguinte tinha de fazer tomografia do pulmão e não fui porque não aguentava sair da cama”, lembrou, contando que no dia 21 de abril fez o exame e, por pouco, não deitou no chão da unidade de saúde pedindo para ser internado. “Achei que ia morrer ali mesmo”, afirmou.

Com 30% do pulmão comprometido, Jailson foi levado para o hospital de campanha e, daquele dia em diante, confessa que pensou que sua vida tinha acabado, sobretudo porque em dois dias o pulmão já estava mais de 50% comprometido e a dificuldade para respirar começou a preocupar.

“Eu tinha certeza que morreria, porque não tinha forças. O que mais me doía é que tinha muitos sonhos ainda para viver com a Linda”, afirmou, explicando que a longa história de amor do casal começou em 1982, em Pernambuco, quando tinha 14 anos e Linda, 13.

Ainda jovens, e com sonhos distintos, o relacionamento não deu certo, mas eles afirmam que nunca se esqueceram. Linda conta que ela se apaixonou por Jailson, mas que ele “só queria curtição”. “Eu pensava em casar com ele, já sabia que ele era o amor da minha vida. Mas o Jailson só queria bagunçar”, disse ela.

Mas o marido se defende. “Era muito novo. Vim para São Paulo tentar melhorar de vida e aí as coisas mudaram”, afirmou, revelando que casou e teve dois filhos, Evelyn, 25, e Eric, 19. Linda também deixou a terra natal para viver em Santo André, casando com o primo de Jailson, com quem teve Mateus, 21, e Rian, 18.

Depois de 33 anos sem contato, se reencontraram em Pernambuco, em 2018, quando Jailson estava morando com a mãe, e Linda foi visitar a família, em férias. “Eu já sabia que ele estava lá e saí daqui dizendo para minha amiga que iria voltar casada com o amor da minha vida”, revelou Linda, afirmando que, ao se reencontrarem, o vigilante avisou que não queria namorar.

“Logo me arrependi, liguei para ela e ficamos por meses conversando por telefone. Perguntei se ela me namorava, mas a Linda disse que eu teria de pedir ao seu pai. E fiz isso”, resumiu Jailson, contando que, em princípio, a ideia era casar e voltar para a terra natal. “Nossos planos foram adiados pela pandemia. Em novembro decidimos casar, e quatro meses depois pensei que nunca mais a veria.”

Linda revela que também acreditou que Jailson não voltaria para casa, mas afirma que manteve a fé. Hoje, ambos comemoram que, enfim, poderão viver a história de amor que tanto sonharam. “Nosso sonho não vai ser em vão”, comemorou a costureira. “Como é gostoso viver com o amor da sua vida”, finalizou Jailson.