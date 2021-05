Palmeiras faz trabalho tático e não deve ter mudanças na final do Paulista

22/05/2021 | 20:21



O Palmeiras está pronto para a decisão do Campeonato Paulista. O elenco comandado por Abel Ferreira finalizou na tarde deste sábado, na Academia de Futebol, a preparação para a finalíssima do Estadual contra o São Paulo, domingo, às 16h, no estádio do Morumbi.

O técnico português comandou com os titulares um trabalho de posicionamento, movimentações, verticalizações, transições, jogadas específicas, entre outras ações. Na sequência, os atletas fizeram uma atividade recreativa e, por fim, treinaram cobranças de faltas e pênaltis.

O time que entra em campo no Morumbi deve ser o mesmo que começou o jogo da ida, que terminou sem gols na última quinta-feira, no Allianz Parque. Portanto, uma provável escalação tem Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Mayke, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Rony e Luiz Adriano.

O zagueiro Alan Empereur, depois de ter cumprido um período de recondicionamento físico, participou do treino novamente em tempo integral com o elenco e pode ser novidade no banco de reservas. Zé Rafael cumpriu suspensão e também volta a ficar à disposição.

Os desfalques são Breno Lopes, Kuscevic e Gabriel Veron, que trabalharam na parte interna do CT e também no gramado, e o lateral-direito Marcos Rocha. Ele deu sequência ao tratamento de sua lesão na coxa esquerda.

Atual campeão estadual, o Palmeiras precisa de uma vitória por qualquer placar diante do São Paulo para vencer o torneio pelo segundo ano consecutivo. O time alviverde confia no bom desempenho como visitante nesta temporada para levar a taça, ao passo que ainda não foi derrotado jogando fora de casa. Se houver um novo empate, o título será decidido nos pênaltis.