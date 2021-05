Evento de inauguração une famílias Auricchio e Tortorello junto a Tite

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



23/05/2021 | 07:00



O evento de inauguração de escola-parque e reabertura da Praça Luiz Olinto Tortorello, na Avenida Goiás, em São Caetano, serviu para unir no mesmo palanque as famílias Auricchio e Tortorello, ambas homenageadas na solenidade, ao lado do prefeito Tite Campanella (Cidadania), em momento que se considera que o hoje chefe do Executivo pode ser o candidato do grupo político se for confirmada a realização de novas eleições na cidade. A agenda marcou, inclusive, a primeira aparição pública do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), principal elo da aproximação entre os clãs tradicionais.

Apesar de se evitar declarações diretas sobre eleição nos discursos, a atividade registrou série de sinais simbólicos sobre unidade do bloco, com troca de afagos nos tributos realizados no palco, além de críticas veladas a quem já está preparando terreno para a disputa de novo pleito municipal. A Emei leva o nome de Cleide Rosa Auricchio – mãe do ex-prefeito –, que morreu em 2018, aos 82 anos, enquanto, junto à escola, no bairro Santo Antônio, houve a apresentação da praça repaginada, com estrutura preservada em memória ao ex-triprefeito, morto em 2004. Avelina, viúva de Tortorello, bem como os filhos Marquinho e Marta participaram do ato.

Auricchio utilizou frases enigmáticas para expressar o período em que aguarda por decisão definitiva em relação à Justiça Eleitoral. “O tempo coloca os fatos em seus devidos lugares. Os apressados se equivocam e, como diz o ditado, comem cru. O tempo ajusta tudo. É tempo de sabedoria, resiliência e sobriedade”, disse o tucano, no púlpito. A possibilidade de nova eleição se intensificou em abril, quando o ministro Luís Felipe Salomão, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), rejeitou recurso da defesa de Auricchio, que, embora mais votado na eleição majoritária do ano passado, teve os 42 mil votos anulados. Ele tenta reverter a decisão no tribunal pleno da corte.

Não há prazo para julgamento do recurso no TSE. “É o tempo e os sete ministros-juízes, incluindo o relator, que embora tenha dado voto monocrático (em abril) é factível de mudança. O tempo não tem na legislação eleitoral prazos definidos”, pontuou Auricchio, em entrevista coletiva. O tucano mantém expectativa favorável nos bastidores, mas ele se esquivou em falar do caso. “Processo só vou comentar quando tiver transitado em julgado”, sintetizou o ex-prefeito, ao admitir avaliação positiva de Tite no cargo. “Tem feito trabalho à altura, correspondido do ponto de vista técnico, político e pessoal com o grupo. É decisão coletiva. Os pilares estão bem sustentados.”

Filho do tucano, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) foi quem apresentou sinal mais claro sobre eventual configuração eleitoral, após frisar relação próxima com Tite. “Como político, pode ter certeza, estarei ao seu lado em qualquer decisão em que você for atravessar, seja de prefeito ou outra coisa.” O presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB), alfinetou os “apressados que querem trocar de barco no meio da tempestade”. “Que as ondas os levem.”

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) enalteceu o governo do correligionário e disse que a preocupação atual do time “não é com eleição”. “Tite conseguiu dar continuidade ao trabalho do Auricchio. Eleição é consequência. A gente pensa na gestão.” Já Tite reforçou a manutenção da equipe “referendada nas urnas”. Ele frisou que debate eleitoral neste momento “é muito precoce”.

Paço despendeu R$ 7,5 milhões nas obras

A Prefeitura de São Caetano, chefiada por Tite Campanella (Cidadania), investiu R$ 7,5 milhões de recursos municipais nas obras de construção do modelo de escola-parque e na repaginação da Praça Luiz Olinto Tortorello, na Avenida Goiás. As intervenções duraram cerca de um ano e meio ao todo, em que pese tenha tramitado ação judicial, à época com pedido de embargo, sob alegação de descompensação de paisagem urbanística – considerada improcedente. Com a inauguração, o equipamento amplia 150 vagas à rede de Educação Infantil.

A unidade irá atender alunos de zero a cinco anos. A execução do equipamento foi uma dos principais ações encampadas no terceiro mandato do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). O município conta, atualmente, com 44 escolas de Educação Infantil – quase três por bairro. Não há deficit. O Paço encaminha a entrega de outras duas Emeis até 28 de julho, aniversário da cidade – uma no bairro Olímpico e outra na Fundação, além da readequação do complexo Eda Montoanelli.

A previsão de retorno às aulas na cidade está marcado para 7 de junho, mas o cronograma ainda pode ser revisto pela Secretaria de Educação, tendo em vista avanço de possível terceira onda da pandemia de Covid-19. “São praticamente duas semanas (para avaliação da situação). Vamos analisar em conjunto com a pasta de Saúde se vale a pena manter a data de retorno ou não”, alegou o titular do setor, Fabricio Coutinho.

Tite reconheceu que números indicam preocupação do quadro atual, baseado na elevação do índice de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “Temos aumento (de internações) na rede hospitalar que começa a preocupar. Se confirmar terceira onda, vamos brecar volta às aulas. A ocupação de UTI iniciou a semana (passada) com 17% e ontem (sexta-feira) estava com 57%. Pacientes têm ficado mais tempo internado com essas novas cepas.”