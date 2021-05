Banco Pan e Guiabolso antecipam 2ª fase do Open Banking

22/05/2021 | 17:48



O Banco PAN, com foco no crédito e serviços financeiros para as classes CDE, lançou projeto em parceria com o Guiabolso, plataforma de soluções financeiras, que permitirá ao cliente compartilhar com o Pan suas informações em outras instituições para ampliar o acesso ao crédito. O projeto antecipa a segunda fase do Open Banking, que deve passar a valer apenas em julho deste ano.

Com o consentimento do cliente, os dados bancários de suas contas em outras instituições financeiras são avaliadas e, a partir dessa análise, o cliente terá seu pedido de crédito analisado e reavaliado. Caso seja aprovada sua solicitação, o cliente poderá ter acesso a novos produtos ou melhores condições naqueles serviços que já possui com o banco.

"A ideia é testar a receptividade e abordagem com o público. Acreditamos que o projeto vai potencializar ainda mais a nossa capacidade de oferta para quando o compartilhamento de dados estiver 100% no ar", afirma Luiz Krempel, superintendente de Open Banking do Banco Pan em nota.

Todos os dados compartilhados serão armazenados em ambiente seguro e estarão em conformidade com as exigências da Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD), em um processo inteiramente gratuito para o cliente, diz o banco.