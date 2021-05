São Paulo não terá Daniel Alves e Benítez na decisão paulista contra o Palmeiras

22/05/2021 | 16:25



O São Paulo terá duas ausências importantes contra o Palmeiras, neste domingo, no jogo que definirá o campeão paulista. Daniel Alves e Benítez, machucados, estão fora de decisão, no Morumbi. A dupla foi substituída ainda no primeiro tempo do jogo de ida, na quinta-feira, não trabalhou neste sábado e está fora da partida que pode acabar com jejum de títulos são-paulino de nove anos.

Hernán Crespo vinha poupando seus titulares justamente para ter um time forte diante do Palmeiras e acabou castigado antes do intervalo no Allianz Parque. Mesmo assim, confiava em ter ao menos um dos dois. O treinador deve usar Igor Vinícius na lateral e fará mistério sobre quem usará no meio de campo.

Daniel Alves sofreu uma pancada no joelho direito e a esperança era que as dores cessassem. Mas o trauma foi forte e ele corre risco até de ser cortado da seleção brasileira. Lesão semelhante com a que já o tirou de alguns jogos na temporada.

Benítez está com estiramento na coxa esquerda e também pode perder sequência de compromissos do São Paulo. O time tem jogo da Libertadores na sequência e estreia no Brasileirão no outro fim de semana, contra o Fluminense.

Igor Vinícius foi bem quando solicitado para substituir Daniel Alves e não deve ter problemas na final. Já Benítez vinha se destacando como falso atacante, criando inúmeras jogadas ofensivas e sendo um garçom no time. Sem contar a precisão na bola parada. Crespo não tem um substituto com as mesmas características e pode optar pelo retorno de Luciano, com força ofensiva maior, ou usar Igor Gomes, que substituiu o argentino no primeiro jogo, numa formação mais segura.

A indecisão irá até momentos antes de a decisão começar. Não há vantagem após o 0 a 0 no Allianz Parque. Portanto quem ganhar no Morumbi, ergue a taça. Uma nova igualdade leva a decisão para pênaltis.