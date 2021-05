Vacinada, Cissa Guimarães volta a apresentar o É de Casa, cai no choro e comove internautas: - É muito emocionante!

22/05/2021 | 16:11



Com cada vez mais brasileiros sendo vacinados contra a Covid-19 no Brasil, pouco a pouco a rotina de alguns vai voltando - e, principalmente, dos famosos! Na manhã deste sábado, dia 22, por exemplo, Cissa Guimarães celebrou seu retorno ao estúdio do É de Casa - que ficou afastada por mais de um ano por conta da pandemia do novo coronavírus.

Durante o programa, foi exibido um registro do momento em que a apresentadora entrou no local, usando uma máscara de proteção, e gritou em comemoração à conquista, cantando um trecho da música O Portão, de Roberto Carlos:

- Eu voltei, voltei para ficar, por aqui, aqui é o meu lugar!

Em seguida, Cissa caiu no choro ao ser aplaudida pela equipe do programa, e ainda acendeu velas e rezou pedindo proteção para a produção - além de agradecer também pela proteção do filho, que morreu em 2010.

- Gente, eu estou de volta! Agora é nóis de volta para nunca mais sair. É de Casa, voltei, amém, obrigada! Voltei meus amores, voltei vacinada, vitaminada, Voltei cheia de saudades. Que saudade que eu estava dos meus colegas, dos meus parceiros, da minha equipe maravilhosa, da nossa casa e de vocês [público], vocês que nos prestigiam e nos dão forças. A gente está aqui por causa de vocês.

Cissa ainda relembrou o fato de que, no dia 22 de maio, é celebrado o Dia do Abraço - e abraçou os colegas Ana Furtado, Patrícia Poeta e Manoel Soares através de uma cortina de plástico, para evitar o contato direto com eles, enquanto pulava e comemorava.

Guimarães também brincou que mal havia dormido com a emoção de retornar ao programa após um ano e dois meses de isolamento em sua casa:

- É muito emocionante. Estou muito feliz de poder voltar e abraçar.

Os internautas, é claro, se comoveram com a reação da apresentadora e fizeram declarações nas redes sociais.

Fofa, não é mesmo?