Filha de William Bonner e Fátima Bernades é questionada sobre sexualidade por internautas e dispara: Eu fico com homem mesmo!

22/05/2021 | 16:10



Beatriz Bonemer, uma das filhas de William Bonner e Fátima Bernardes, resolveu conversar com seus seguidores na última sexta-feira, dia 16, através de uma caixinha de perguntas no Stories de seu Instagram. Enquanto respondia algumas curiosidades dos fãs, a moça acabou abordando um tema em especial: sua sexualidade.

No final do ano de 2020, surgiram boatos de que Bia teria um relacionamento com a atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo. Apesar de a moça ter negado a informação e esclarecido que ela e Giulia eram apenas amigas, muitos passaram a especular sobre sua sexualidade - e, na sexta-feira, ela acabou recebendo a seguinte pergunta:

Você faz parte da comunidade LGBTQ+ ou é mito? Coisa da internet mesmo?

Diante disso, Bia publicou uma foto sua com a seguinte legenda:

É mito gente, eu fico com homem mesmo [risos].

Mistério resolvido!