Obituário - 23 de maio

23/05/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Diva Miranda, 95. Natural de Ervália (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 16. Jardim da Colina.

Asterina Maria dos Santos, 95. Natural de Itiuba (Bahia). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivo Verpa, 94. Natural de Avaré (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sue Ariyoshi, 94. Natural de Registro (São Paulo). Residia no Parque Bandeirante, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Josefa Pacheco dos Santos, 89. Natural de Itapicuru (Bahia). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arthur Teixeira, 82. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim do Carmo Goulart, 81. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josué Rocha Silva, 81. Natural de Itibuçu (Bahia). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 19 no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hilda da Silva Pedro, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Teixeira de Mello, 74. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Jair Ramos, 71. Natural de Urupês (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Tavares de Brito, 65. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Comerciante. Dia 19. Vale dos Pinheirais.

Maria Eugenia de Lima, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 19. Memorial Planalto.

Carlos Roberto Cassiano de Fóra, 59. Natural de Cruzeiro (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzinete Ferreira da Silva, 55. Natural de Alagoinha (Paraíba). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Albertina de Andrade Filgueiras, 53. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Cabeleireira. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josmario de Lima Rodrigues, 46. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Pedreiro. Dia 19, no hospital de campanha da Universidade do ABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Martins Seabra da Silva, 45. Natural de Coroaci (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Autônomo. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leandro Barbosa Ferreira, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Camélias, em São Paulo, Capital. Empresário. Dia 19, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.

Vânia Bento de Oliveira, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Bloquista. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Alves de Lima 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Boa Esperança, em São Paulo, Capital. Mecânico. Dia 19, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Roberto Conrado de Lima, 42. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Porteiro. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vismar José de Souza, 42. Natural de Várzea Grande (Mato Grosso). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Caminhoneiro. Dia 19. Vale dos Pinheirais.

Rodrigo Carvalho da Silva, 37. Natural de Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Residia no Parque Independência, em São Paulo, Capital. Balconista. Dia 19, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Yuri David Mastromano da Rocha, 17. Natural de Mauá. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Estudante Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Clarice Emília Bossolan Baeza, 90. Natural de Vitória (Espírito Santo). Residia na Vila Mussolini, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

Genório Alves Moreira, 83. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

José Firmo de Aguiar, 77. Natural de Encruzilhada (Bahia). Residia em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Severino Vieira Renato, 72. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Mario Braz de Souza, 65. Natural de Florestópoles (Paraná). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Eunice de Barros de Oliveira, 64. Natural de Paraíso do Norte (Paraná). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. dia 16. Cemitério dos Casa.

Dorivaldo Torquato de Resende, 61. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no DEER, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Valdir de Oliveira Jacob, 78. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Elza Batista de Jesus, 75. Natural de Pinhão (Sergipe). Residia no Jardim Rey, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

José Acioli da Silva, 71. Natural de Buique (Pernambuco). Residia em Diadema. Dia 16, em São Bernardo. Vale da Paz.

José Carlos de Oliveira Santos, 65. Natural de Barra (Bahia). Residia no Jardim Takebe, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Joana das Graças Pereira Neves, 64. Natural de Novo Cruzeiro (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Chantaully Ávila Rodrigues, 28. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 19. Cemitério Municipal.

Gabriela Guimarães de Moura, 23. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 19, em Diadema. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.



M A U Á

Aldina Celeste Santos Campiotti, 81. Natural de Portugal. Residia em Mauá. Dia 16, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



RIBEIRAO PIRES

Maria Moreno Lunardi, 85. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Rica, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Mariza Nascimento dos Santos, 63. Natural de Santaluz (Bahia). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.