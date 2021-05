Ivy Moraes, do BBB20, reata com ex-namorado após cancelar casamento por traição: Feliz (re) começo, meu amor!

22/05/2021 | 15:11



Recomeços são sempre muito bem-vindos e Ivy Moraes pode provar essa teoria! A ex-BBB usou as redes sociais na última sexta-feira, dia 22, para revelar que reatou o namoro com Fernando Borges.

Feliz (re) começo, meu amor!, postou nos Stories.

Para quem não se lembra, em abril de 2020, quando Ivy saiu da casa mais vigiada do Brasil, a sister terminou o relacionamento com Fernando para retomar o casamento com Rogério Fernandes, com quem tem um filho, Luiz Miguel. O ex-casal chegou até a marcar o dia em que iriam trocar as alianças, mas o noivado foi cancelado ao surgirem boatos de traição. Eita!