Após assumir namoro, Anitta aparece agarradinha com Michael Chetrit durante passeio com amigos

22/05/2021 | 15:10



Depois de muita especulação Anitta finalmente assumiu namoro com o bilionário Michael Chetrit - e, agora, a poderosa parece ter desistido de disfarçar o romance! Isso porque, na noite da última sexta-feira, dia 21, a cantora compartilhou alguns cliques ao lado do amado e de amigos no parque de diversões Universal's Islands of Adventure, localizado na Flórida, nos Estados Unidos.

Vacinada, Anitta posou sem máscara em diversos locais do parque, fazendo caretas e abraçando o amado. Além dos pombinhos, também participaram do passeio os brasileiros Léo Fuchs, Isabela Rangel, Babi Moura e Justin Neto.

A poderosa usava um shorts jeans e uma camiseta rosa da marca Moschino, além de uma bolsa Louis Vuitton a tiracolo e um par de tênis Adidas. Em alguns dos registros, é possível vê-la se divertindo em algumas das atrações.