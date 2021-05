Em meio à polêmica com família real, príncipe Harry mostra rosto de Archie pela primeira vez em um ano

22/05/2021 | 14:11



Algumas celebridades preferem manter o rostinho dos filhos fora dos holofotes e, por isso, só postam fotos das crianças quando elas aparecem de costas. Até recentemente, o príncipe Harry parecia ser esse tipo de famoso - mas ele acabou surpreendendo os fãs ao mostrar o rosto do filho Archie, de dois anos de idade, durante a série documental The Me You Can?t See!

Apesar das polêmicas, Meghan Markle e seu esposo parecem preferir manter a privacidade do primogênito guardada a sete chaves - tendo, inclusive, processado um fotógrafo que usou um drone para conseguir imagens do pequeno dentro de casa. Com isso, os fãs do casal não viam o rosto de Archie desde seu aniversário de um ano de idade, quando ele apareceu sentado no colo da mãe enquanto brincava com um livro.

Mas isso tudo mudou quando, de acordo com o jornal britânico The Mirror, o pequeno apareceu acompanhado da mãe em um trecho do depoimento de Harry para série The Me You Can?t See, em português algo como O Eu que Você não Pode Ver -, idealizada pelo príncipe em parceria com Oprah Winfrey. No trecho em questão, o filho da princesa Diana estaria falando sobre a vontade de que sua mãe tivesse conhecido o neto - e revela que uma das primeiras palavras de Archie foi vovó.

Na curta aparição, a criança aparece de pé, usando calças compridas, tênis e uma blusa de frio enquanto segura um objeto e é abraçado pela mãe, Meghan, por trás. Na imagem, a duquesa aparece usando roupas simples e um boné, e os dois parecem fazer uma caminhada na praia. O que chama a atenção, aliás, é o cabelo do pequeno herdeiro, que cresceu bastante desde sua última aparição e chega a se assemelhar ao do pai.

Outro momento em que o futuro irmão mais velho aparece é brincando em um balanço de madeira - o pequeno usa uma camiseta azul e as imagens deixam seu rosto bem mais em evidência, além de ressaltar a cabeleira do pequeno.

Enquanto isso, na Inglaterra?

Os depoimentos de Harry para série The Me You Can?t See não parecem estar agradando a família real - afinal, o príncipe estaria fazendo pesadas críticas sobre como a monarquia não teria dado atenção para sua saúde mental. Mas, apesar dos relatos de que o príncipe Charles estaria furioso com o caçula, os demais membros da realeza parecem seguir com suas agendas normalmente.

De acordo com o Instagram oficial da Rainha Elizabeth II, neste sábado a monarca fez uma visita especial ao porta-aviões da Marinha Real Britânica chamado The HMS Queen Elizabeth, onde encontrou com funcionários da marinha inglesa e com fuzileiros americanos às vésperas da partida da embarcação para uma expedição por 40 países. O navio é uma das maiores embarcações de guerra já construídas pela Marinha Real Britânica, e foi batizado pela rainha em 4 de julho de 2014.

Nos cliques do evento, a monarca aparece sorrindo e usando trajes vermelhos enquanto interage com membros da tribulação - e todos aparentam estar sem máscaras.

Enquanto isso, o príncipe William - que já foi vacinado contra a Covid-19 - segue uma viagem pela Escócia na qual exerce um cargo que recebeu diretamente da rainha em 2021: o de Lorde do Alto Comissário da Assembleia Geral da Igreja da Escócia. Com isso, o Duque de Cambridge cumpre algumas burocracias para manter viva a relação entre o Estado e a Igreja da Escócia, como inspecionar Guardas de Honra.

Será que o clima está realmente tenso entre a família real?