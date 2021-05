Polícia ambiental realiza operação contra crime de soltura de balões

Da Redação



22/05/2021 | 13:29



O 1º Batalhão de Polícia Ambiental realizou, na manhã deste sábado, 22, a Operação “Golfier” com o objetivo de combater o crime de soltura de balões. No total, 48 policiais militares ambientais divididos em 28 equipes, realizaram ações em 14 pontos nos municípios de São Paulo, Campinas, Embu-Guaçu, Guarulhos, Itapevi, Jundiaí, Osasco, Poá, Ribeirão Pires e Suzano. Os locais-alvos da operação foram selecionados por meio de estudo selecionados através de denúncias que chegam previamente à Polícia Ambiental e contribuem para o combate aos crimes infrações associadas à soltura de balões.

Como primeiros resultados, oito pessoas foram autuadas por fabricação e resgate de balões, gerando um montante de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) em multa. Dezoito balões foram apreendidos, além de outros materiais como fogos de artifícios, um maçarico, mais de 1.500 lanternas e dez bandeiras.

A Polícia Ambiental realiza constantes estudos de perfil infracional da conduta, incluindo os locais, o período, o método, a evolução e seus potenciais efeitos. Os estudos tem demonstrado uma maior incidência no período de maio a agosto, inclusive influenciado pelos festejos juninos e julinos que estão vinculados à antiga cultura de soltura dos balões; também é o período de estiagem, quando a flora fica mais vulnerável a incêndios. A operação de hoje faz parte da frente de ação da Operação Corta-Fogo que conta com a participação de diversos órgãos públicos estaduais e visa, entre outros, diminuir os focos de incêndio no estado; reduzir as emissões de gases de efeito estufa e proteger áreas com cobertura vegetal contra incêndios.