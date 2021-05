Angelina Jolie ficou três dias sem tomar banho para realizar foto com abelhas

22/05/2021 | 13:10



Vira e mexe os famosos revelam alguns esforços esquisitos que tiveram que fazer por um papel - seja ganhar ou perder peso, mudar os cabelos ou até mesmo usar pesadas caracterizações. Angelina Jolie, por exemplo, teve que fazer algo esquisito para realizar um trabalho recentemente: ficar três dias sem tomar banho!

O trabalho em questão foi uma sessão de fotos para uma campanha realizada pela UNESCO em parceria com a revista norte-americana National Geographic. Trata-se de um projeto chamado Women for Bees, em português algo como Mulheres pelas Abelhas, que visa treinar mulheres para que trabalhem com apicultura, construindo mais de duas mil e 500 colmeias e criando 125 milhões de abelhas até 2025. E, para isso, Angelina tirou fotos e gravou vídeos coberta por esses insetos.

A situação, inclusive, foi descrita com bom humor pela atriz, como conta o Daily Mail. Isso porque, além de não poder tomar banho, a estrela teve que tapar as orelhas e o nariz com algodão e ser coberta por feromônio:

- Foi tão engraçado estar com cabelo e maquiagem e se besuntar com feromônio. Eu não podia tomar banho por três dias antes, porque eles me disseram: Se você tem todos esses cheiros, xampus, perfumes e coisas assim, a abelha não vai saber o que você é. Aí você coloca algumas coisas no nariz e nas orelhas para não dar tantos buracos para elas entrarem.

E, como se isso tudo não bastasse, Angelina conta que uma das abelhas resolveu entrar por baixo de sua saia - e revela que só pode retirar a intrusa ao final do ensaio:

- Tinha um que ficava embaixo do vestido o tempo todo. Era como uma daquelas velhas comédias. Continuei sentindo isso no meu joelho, na minha perna, e então pensei: Oh, este é o pior lugar para ser picado. Está chegando muito perto. Ela ficou lá o tempo todo em que estávamos filmando. E então, quando tirei todas as outras abelhas, levantei a saia e ela foi embora.

A atriz também relata que teve que ficar quase que completamente imóvel durante a sessão para evitar assustar os insetos e espantá-los ou acabar sendo picada. Essa parte, segundo ela, teria sido uma das mais complicadas:

- Você tem que estar realmente quieto com seu corpo, o que não é fácil para mim. Acho que parte do pensamento por trás disso era, essa criatura às vezes é vista como perigosa ou dolorida. Então, como podemos simplesmente lidar com isso? A intenção é coabitar neste planeta. Somos afetados um pelo outro. É assim que deveria ser e realmente parecia, e me senti muito honrada e com muita sorte por ter a experiência.

As imagens, que foram publicadas no Instagram da revista National Geographic, foram acompanhadas do depoimento do fotógrafo responsável pelos cliques, que explicou o processo de preparação e revelou que Angelina ficou imóvel por quase 20 minutos!

Usamos abelhas italianas, mantivemos a calma durante a filmagem. Todos no set, exceto Angelina, tinham que usar roupas de proteção. Tinha que ser silencioso e bastante escuro para manter as abelhas calmas. Apliquei o feromônio nos lugares de seu corpo onde queria que as abelhas se reunissem. As abelhas são atraídas pelo feromônio, mas ele também as incentiva a não se aglomerar. Também colocamos um grande número de abelhas em uma prancha que ficava na frente de sua cintura. Angelina ficou perfeitamente imóvel, coberta de abelhas por 18 minutos sem uma picada.