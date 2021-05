Operação da Polícia Militar no Grande ABC prende sete traficantes e dois foragidos

Da Redação



22/05/2021 | 12:39



O Comandante do Policiamento de Área Metropolitana Seis, Coronel PM Hélio, divulgou, na manhã deste sábado (22), o resultado da Operação “Grande ABC Mais Seguro”, realizada ontem, dia 21, nas sete cidades - com a maior concentração em São Bernardo -, com o objetivo de combater a criminalidade. Na operação, foram presos sete criminosos em flagrante pelos crimes de tráfico e porte de entorpecentes e furto, além da prisão de dois criminosos que estavam procurados pela Justiça. No total, foram apreendidas mais de 4,300 quilos de drogas e ainda dois veículos furtados foram recuperados e devolvidos aos seus proprietários.

Em dez pontos da região foram realizadas Operações Bloqueio e em outros 76 Pontos, foram realizadas Operações Visibilidade e saturação, com vistoria realizada em mais de 240 carros, 272 motos e 15 veículos de carga, dos quais cinco foram removidos. Ainda, durante a Operação, equipes da Polícia Militar, foram deslocadas para atendimento de uma ocorrência de suicídio, onde uma pessoa que atentava contra a própria vida com uma faca, foi salva.

De acordo com o Comandante, os resultados foram muito positivos na medida que visou a proteção das pessoas e o combate à criminalidade. A PM ainda reforça que a população pode contribuir muito com a investigação repassando informações que possam ajudar no trabalho das equipes. As denúncias podem se feitas ligando para o 190 ou o Disque Denúncia (181). O anonimato e o sigilo são garantidos.