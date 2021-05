Deborah Secco afirma que desenvolveu doença após se curar da Covid-19

22/05/2021 | 11:10



Deborah Secco passou por um grande susto recentemente. Em entrevista à Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz revelou que desenvolveu uma outra doença após se curar da Covid-19.

- Eu tive Covid e fiz uma hepatite viral por conta da infecção, no meio do ano passado. Isso fez com que eu cuidasse mais de mim e da minha alimentação, disse ela, que já está curada e saudável.

A atriz ainda revelou que sentiu como se tivesse renascido após voltar a trabalhar nas gravações da novela Salve-se Quem Puder, da TV Globo, que havia sido interrompida por conta da pandemia.

- Foi quase um renascimento voltar a gravar depois da primeira parada da pandemia. Ainda mais por ser uma novela leve. A trama me obrigou a entrar numa energia mais leve do que aquela em que eu me encontrava. Talvez eu não tivesse parado para dar tanto valor a essa novela como eu dei no retorno. Foi interessante porque pude estar trabalhando neste momento tão difícil, vivendo esta experiência única e histórica de gravar com protocolos em meio a uma pandemia. E também por ter essa energia leve. Talvez eu não tivesse preparada emocionalmente para uma novela mais densa. Foi realmente especial.