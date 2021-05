5 jogos de cartas que você pode aproveitar no celular ou computador

Da Redação

Do 33Giga



22/05/2021 | 10:48



O Brasil está entre os 20 países que mais jogam online. De acordo com a pesquisa Data Stories, realizada pela Kantar Ibope Media, o País ocupa a 12ª posição, com 62% dos internautas ativos. Essa porcentagem coloca a nação à frente de potências como os Estados Unidos (59%) e o Canadá (58%).

É importante ressaltar também que o número expressivo abrange diferentes tipos de games. Embora os e-Sports estejam em alta, os tradicionais jogos de cartas não deixam de ser relevantes. Tanto é que, nesta lista, você confere opções para lá de legais que vão do clássico Paciência até novos cassinos online.

1. Cassino

Hoje, é possível encontrar uma série de aplicativos e sites que oferecem a experiência completa de como é jogar em um cassino. O entretenimento digital combina mesas de carteado, como pôquer, roleta e blackjack (o popular 21), às famosas casas de apostas online, como a Moosh. Aqui, é válido destacar que as apostas online esportivas são legalizadas no Brasil desde dezembro de 2018. À época, o ex-presidente Michel Temer sancionou o Projeto de Lei 13.756/2018. A medida, no entanto, não trouxe consigo uma regulamentação. Esta parte da história continua pendente até o momento.

2. Truco

Este jogo de cartas tem como característica o vencedor da partida gritando o nome do game quando supera seus adversários. No Brasil, duas modalidades são jogadas com maior frequência: o truco mineiro e o truco paulista. A principal diferença entre eles está na contagem de pontos. No primeiro, conta-se de um em um e o pedido de truco é feito em 3, 6, 9 e 12. No outro, a soma é de 2 em 2 e se grita em 4, 6, 10 e 12. Na internet, é possível achar aplicativos e sites que oferecem a jogatina online. O app do baralho Copag, inclusive, costuma promover vários torneios ao longo do mês com direito a prêmios em dinheiro.

3. Paciência

Um verdadeiro clássico do sistema operacional Windows na década de 1990, Paciência é conhecido também como Solitaire – nome em inglês. É um jogo de cartas para um único competidor. A proposta é organizar cada naipe do baralho em ordem crescente. O problema é que elas estão embaralhadas e para movê-las é necessário seguir determinadas cores e números. Nas lojas de aplicativos para Android e iOS e na internet é possível encontrar o game online. O Google, por sua vez, tem o joguinho escondido em seu sistema. Para acessá-lo, é simples: basta pesquisar por “Paciência” e dar play na brincadeira.

4. Tranca

Conhecido também como Canastra, este é um dos jogos de cartas mais populares no Brasil – e um dos que mais apresenta variações. Isso porque cada jogador costuma seguir determinadas regras. Assim, é sempre recomendável combinar a dinâmica antes de iniciar uma partida. O que todos têm em consenso, no entanto, é que o objetivo é fazer ao menos uma canastra (sequência com sete ou mais cartas) para poder vencer a rodada. É possível competir sozinho ou em duplas. Quando o assunto é digital, uma rápida pesquisa no Google ou na loja de aplicativos do celular retorna uma série de opções para se divertir.

5. Super Trunfo

A criança que nunca jogou uma partida de Super Trunfo que atire a primeira pedra. Popular entre a molecada, o game tem uma dinâmica simples: vence o participante que souber utilizar os pontos fortes de suas cartas para conseguir roubar todos os cartões dos adversários. O grande atrativo, no entanto, está no baralho. É possível encontrar coleções online e offline de carros, países e até super-heróis. Os mais grandinhos ainda podem baixar o Animation Throwdown, disponível para Android e iOS. Ele traz personagens de desenhos para adultos, a exemplo de Uma Família da Pesada, Futurama e American Dad.