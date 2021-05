Quais apps gastam mais dados e internet?

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



22/05/2021 | 10:48



Há diversas formas de saber quais apps gastam mais dados (ou internet) do celular. Um dos mais populares, disponível para Android e iPhone, é o My Data Manager. Ambas as versões podem ser baixadas, gratuitamente, nas lojinhas Google Play e App Store.

Uma vez baixado, é necessário dar as permissões de uso e, automaticamente, ele vai começar a coletar informações e mostrar quais apps gastam mais dados. Obviamente, as informações vão variar de acordo com os programas que o usuário tenha em seu telefone.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Em um teste realizado pelo 33Giga, entretanto, os apps que mais gastam dados são os de streaming (o que parece um pouco óbvio), de bate-papo, de redes sociais e navegadores. A saber: Netflix, Amazon Prime, WhatsApp e Messenger, Instagram, Chrome e Opera. Waze, que utiliza constantemente o GPS aliado à internet, também é um grande vilão nesse quesito.

Apps que gastam mais dados: como controlar

Uma vez que você saiba quais apps estão gastando mais internet em seu celular, não basta simplesmente fechá-los. Muitas vezes, eles roam em segundo plano e seguem sugando seus dados. Por isso, é necessário realizar algumas ações específicas, tanto no Android como no iPhone, para pará-los. Veja o passo-a-passo abaixo.

Fechar apps, no Android

Entre em Configurações (ou Ajustes) e acesse Apps (ou Aplicativos) Encontre o aplicativo desejado (ou gastão) Clique em Status do uso de dados Desmarque Uso de dados em segundo plano

Fechar apps, no iPhone