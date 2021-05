Príncipe Charles estaria furioso após novo desabafo de príncipe Harry: Se sente torturado

22/05/2021 | 10:10



Parece que o clima na família real britânica não está nada agradável! Após o desabafo de príncipe Harry para a série documental The Me You Can't See, o herdeiro ao trono britânico, príncipe Charles, pai de Harry, estaria enfurecido com as declarações do caçula.

De acordo com a revista Us Weekly, Charles ficou furioso com o desabafo de Harry.

- Charles está espumando de raiva e se sente torturado por Harry e suas alfinetadas constantes. Ele queria que ele só parasse de discutir sobre isso, contou uma fonte.

Para completar, ainda foi revelado como a família pretende lidar com as declarações mais recentes de Harry.

- O consenso geral dentro da família real é ignorar o comportamento de Harry, para evitar botar lenha na fogueira, mas Charles está achando difícil de se segurar. Ele realmente quer se defender.