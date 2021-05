Verstappen supera Ferrari e faz melhor tempo do 3° treino livre para GP de Mônaco

22/05/2021 | 09:18



O terceiro treino livre em Montecarlo, palco do tradicional GP de Mônaco de Fórmula 1, foi reduzido neste manhã por causa de acidente de Mick Schumacher com sua Haas. Mas deu tempo para o holandês Max Verstappen, enfim, superar o bom e surpreendente desempenho da equipe Ferrari. Ele fez o melhor tempo, enquanto o líder do Mundial, o campeão Lewis Hamilton, figurou apenas na sétima colocação. A definição do grid ocorre às 10 horas.

Depois do amplo domínio das Ferraris na sexta-feira, Verstappen resolveu mostrar neste sábado que a Red Bull Racing está muito forte para a corrida ao cravar o melhor tempo dos treinos, com 1min11s294. Foi 0s047 mais rápido que o espanhol Carlos Sainz, o segundo. Por fim, Charles Leclerc fechou o pódio do trabalho, com 0s258 atrás do holandês, colocando AA Ferrari em segundo e terceiro, respectivamente.

Na briga entre os pilotos da Mercedes, a líder do Mundial de Construtores, Valtteri Bottas levou a melhor sobre Hamilton. O finlandês foi quarto, enquanto o companheiro fez somente o sétimo tempo, com 0,726 atrás de Verstappen, seu principal rival na luta pela liderança da temporada.

Os pilotos até poderiam tentar melhorar suas marcas. Mas em Mônaco, qualquer acidente resulta em bandeira vermelha. E o treino livre acabou antes após Schumacher perder a traseira na saída do cassino e parar no muro. Com pouco mais de três minutos, a sessão foi encerrada. Nicholas Latiffi já havia batido ao tocar na zebra e perder o controle de sua Williams no começo da sessão, mas o carro foi rapidamente retirado da pista.

A corrida ocorre neste domingo, com 78 voltas programadas para o circuito de Montecarlo, a partir das 10 horas.