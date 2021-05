OAB e fura-fila da vacina

Do Diário do Grande ABC



21/05/2021



Enquanto a Fundação do ABC encastela a sua presidente, Adriana Berringer Stephan, como se ela não tivesse explicações a dar no caso dos funcionários administrativos do alto escalão que furaram a fila da vacinação contra a Covid-19, conforme o Diário revelou com exclusividade em sua edição virtual no dia 29 de abril, o escândalo vai se espalhando como rastilho de pólvora e constrangendo outras instituições do Grande ABC. O alvo do momento é a subsecção andreense da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), que entrou na mira da Câmara por ter em seus quadros alguns profissionais que participaram do esquema antiético, para não dizer ilegal.

Dos seis advogados ligados à FUABC que foram vacinados fora das prioridades estabelecidas pelo PNI (Programa Nacional de Imunização), um deles ocupa o cargo de gerente jurídico da instituição e é extremamente próximo a Adriana. Trata-se de Sandro Tavares, 44 anos, que já tomou as duas doses e está filiado à OAB de Santo André. Em tese, sua conduta afronta o que reza o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que exige dos profissionais ilibada conduta moral.

Quase um mês depois que o jornal revelou o fura-fila, fazendo com que, na sequência, o assunto ganhasse repercussão nacional, a OAB age como se o escândalo não lhe dissesse respeito. A inércia levou o líder do governo na Câmara de Santo André, Professor Jobert Minhoca (PSDB), a apresentar requerimento, subscrito por outros nove vereadores, cobrando posicionamento oficial da entidade classista.

A OAB de Santo André é só mais um personagem envolvido no reprovável episódio apenas porque a presidente da FUABC se recusa a vir a público aceitar as consequências de sua desfaçatez administrativa, configurada por ação ou omissão. Enquanto patrocina a sangria da instituição que dirige, Adriana Berringer Stephan vai atraindo outros elementos para o centro da crise. Quantos mais serão chamuscados pelo fura-fila da vacinação patrocinado exatamente por quem deveria zelar pelo bom andamento da campanha de imunização? A ver.