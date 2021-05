Pesquisa mostra bom ponto de partida a Tite

Raphael Rocha



O governo do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), encomendou pesquisa de intenções de voto para medir a força eleitoral do atual chefe do Executivo, diante de ser mais cristalina a possibilidade de nova eleição na cidade. E os estudos animaram os governistas. O recall eleitoral do ex-vereador Fabio Palacio (PSD) joga o pessedista na liderança nos cenários medidos pelo levantamento, porém, com diferença aquém da esperada pela classe política. Em um quadro com Palacio, Tite, Thiago Tortorello (ex-PRTB) e Mario Bohm (Novo) como candidatos, o pessedista atinge 29,5% contra 21,5% de Tite. Os oito pontos percentuais, na ótica situacionista, podem ser alcançados dentro de uma campanha, até porque José Auricchio Júnior (PSDB) segue de resguardo depois do revés jurídico. Com eventual bênção do tucano a Tite, o atual prefeito tenderia a crescer, estimam os governistas.

Copo cheio

Outro número que animou os aliados do prefeito Tite Campanella (Cidadania) é a avaliação de governo: 46,7% de ótimo e bom. O índice supera os atingidos por José Auricchio Júnior (PSDB) no ano passado. No levantamento espontâneo, quando o entrevistado responde em quem votaria sem ter acesso a uma cartela prévia com nomes, Tite surge com 7,8%. Muito próximo de Fabio Palacio (PSD, 10,5%) e Auricchio (9,8%).

Unindo forças

A pesquisa dá forças para Tite Campanella (Cidadania) encampar uma candidatura à Prefeitura de São Caetano, caso José Auricchio Júnior (PSDB) sofra revés no plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). E, para amarrar todas as pontas, ele deve ter um vice do PSDB. Assim, Tite levaria às urnas um sobrenome histórico na cidade – seu pai, Anacleto Campanella, foi prefeito nos anos 1960 –, teria ao seu lado um triprefeito (Auricchio) com um partido de boa aceitação no município (no caso, o PSDB).

Cultura em crise – 1

O caso do secretário de Cultura, Adalberto Guazzelli (PSDB), segue em repercussão em São Bernardo. O prefeito Orlando Morando (PSDB) se reuniu ontem com o vereador Eduardo Tudo Azul (PSDB), que ouviu sua família sendo atacada pelo correligionário em áudios que vazaram aos parlamentares, para buscar amenizar a situação.

Cultura em crise – 2

Mas vereadores seguem contrariados com Guazzelli. Esperavam que o Diário Oficial do município trouxesse ontem a portaria de exoneração do secretário, o que não aconteceu. A promessa é travar a pauta de votações – ou até convocá-lo a prestar esclarecimentos sobre os investimentos em sua pasta – até que ele seja demitido.

Cultura em crise – 3

E se Guazzelli for, de fato, exonerado do governo de Orlando Morando (PSDB), pode esperar que a mulher, Telma Ercolin Guazzelli, segure as pontas em casa. Contratada pela FUABC (Fundação do ABC), na central de convênios, como coordenadora administrativa, Telma recebe R$ 15.674,67 brutos mensais. O vencimento supera o dos vereadores de São Bernardo – em R$ 15.031,75 mensais.

Evento em Mauá

Deputado estadual e advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Emidio de Souza fará análise conjuntural da política ao diretório do PT de Mauá. A atividade acontece hoje, a partir das 14h, em ambiente virtual, a convite do presidente do petismo local, o vereador Junior Getulio. As perspectivas do governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, também entrarão na roda de conversa.