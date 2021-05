Região registra 48 mortes e 542 infectados em 24 horas

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/05/2021 | 22:33



As sete cidades do Grande ABC registraram ontem mais 48 mortes por Covid, com total de 7.632. Foram reportados também mais 542 novos casos da doença, com 188.386 desde o início da pandemia, sendo que, destes, 172.615 já estão recuperados.

Apenas ontem foram aplicadas 9.847 vacinas contra a Covid no Grande ABC, sendo 6.688 referentes à primeira dose e 3.159 à segunda. Os números preocupam já que, de acordo com levantamento feito pelo Diário, para iniciar a imunização de todos os adultos das sete cidades até o fim do ano – população composta por 2.145.947 pessoas –, é preciso que a média diária da primeira dose seja superior a 7.000 fármacos.

No Estado foram registradas 580 mortes e 16.511 novos casos entre quinta-feira e ontem. No total, os 645 municípios paulistas, juntos, já acumulam 3.163.859 diagnósticos positivos e 107.017 óbitos. Entre o total de casos, 2.819.499 tiveram a doença e estão recuperados, sendo que 326.782 foram internados e receberam alta. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 79,2% e na Grande São Paulo é de 76,6%.

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, foram mais 2.215 mortes e 76.855 casos em 24 horas. Com isso, o total é de 446.309 falecimentos e 15.970.949 infectados. O total de pacientes recuperados da enfermidade chegou a 14.422.209.