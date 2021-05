Palacio tenta conter crise no PRTB após saída de Thiago

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



22/05/2021 | 00:27



Ex-prefeiturável em São Caetano, Fabio Palacio (PSD) se reuniu ontem com lideranças do PRTB na cidade depois de o anúncio do apoio do partido à sua candidatura em eventual nova eleição no município provocar a desfiliação de Thiago Tortorello, que foi candidato a prefeito pela sigla no ano passado e que foi colocado pela cúpula nacional da legenda como potencial vice do pessedista.

A reunião com integrantes do PRTB são-caetanense, entre eles ex-candidatos a vereador, ecoou como movimento pró-Palacio em resposta a possível impacto político com a saída de Thiago Tortorello do partido. A crise interna no PRTB foi instalada depois de o comando nacional da sigla anunciar que estará no palanque de Palacio caso haja novo pleito. O anúncio foi feito ao Diário pela nova presidente nacional e estadual do PRTB, Aldineia Fidelix, viúva de Levy Fidelix, que morreu no mês passado. A dirigente ainda apresentou Thiago como possível companheiro de chapa de Palacio.

Um dia depois da divulgação, Thiago reclamou de intransigência e ingerência da cúpula do PRTB e anunciou desfiliação. Segundo o também ex-prefeiturável, “80% dos filiados não querem a aliança com Fabio Palacio”. “Diante dessa situação, do diretório nacional impor algo para mim, não tive outra opção e decidi entregar o partido. Não tem como continuar”, alegou Thiago, que é sobrinho do ex-prefeito Luiz Olinto Tortorello (morto em 2004) e que ficou na quarta colocação no pleito do ano passado, com 5.506 votos.

REFORÇOS

Além de agir como bombeiro no incêndio no PRTB, Palacio celebrou o apoio do ex-vereador Cidão do Sindicato (Cidadania). “É uma honra receber Fabio Palacio no Sindicato dos Metalúrgicos (de São Caetano). Saiba que a categoria está comprometida com você em São Caetano porque entendemos a sua importância para a cidade. Pode contar com o nosso apoio”, declara Cidão, em vídeo ao lado de Palacio. A aliança surge no momento em que o partido de Cidão ocupa o comando da Prefeitura – aliado do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), Tite Campanella é o chefe do Executivo.

Outro ex-prefeiturável, Eduardo Casonato (Rede) tornou público seu apoio a Palacio. “Tomei a decisão de apoiar o projeto liderado pelo Fabio Palacio para somar forças em vez de dividir”, declarou. Por fim, Palacio apresentou adesão de Carlos Gebara, ex-candidato a vereador pelo Novo – teve 650 votos.