Evento deve projetar Tite Campanella à sucessão de Auricchio

22/05/2021 | 02:04



Evento marcado para hoje será a mais clara emissão de sinal de que o prefeito Tite Campanella (Cidadania) será o candidato de José Auricchio Júnior (PSDB) se for confirmada a realização de nova eleição em São Caetano. Tite e Auricchio estarão no mesmo púlpito durante inauguração da Emei Cleide Rosa Auricchio, no bairro Santo Antônio, em um ato repleto de simbolismos políticos.

Cleide é o nome da mãe de Auricchio. Ela morreu em 2018, aos 82 anos. A homenagem foi feita por Tite, no exercício do cargo de prefeito, por decreto. Junto da escola, uma das principais obras do terceiro mandato de Auricchio, haverá a apresentação de uma repaginada Praça Luiz Olinto Tortorello – o espaço acolhe o colégio municipal, mas manterá uma estrutura preservada em memória do triprefeito (morto em 2004).

Em uma mesma solenidade haverá reunião de três das mais tradicionais famílias políticas de São Caetano: os Campanella (o pai de Tite, Anacleto Campanella, foi prefeito da cidade nos anos 1950 e 1960), os Tortorello e os Auricchio. Juntos, os três clãs governaram São Caetano por oito mandatos.

A possibilidade de nova eleição se cristalizou em abril, quando o ministro Luís Felipe Salomão, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), rejeitou recurso da defesa de Auricchio. No ano passado, o tucano foi o mais bem votado da eleição, com 42 mil votos, mas o desempenho foi anulado pela juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral da cidade. Ela argumentou que Auricchio havia sido condenado por captação ilegal de recursos na campanha de 2016, quando retornou ao Palácio da Cerâmica, pois duas doadoras de seu projeto eleitoral não tinham condições de aportar o volume de dinheiro depositado.

Auricchio perdeu recursos na Justiça Eleitoral de São Caetano e também no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). A aposta era no TSE, porém, o voto de Salomão jogou banho de água fria nos auricchistas. Em que pese o tucano tente manter ânimo de seu grupo nos bastidores – já que recorreu ao plenário do TSE – e evite falar que o revés jurídico é irreversível, auxiliares do prefeito já iniciaram movimentações pelo substituto.

O evento de hoje, portanto, é a mais clara sinalização de que Tite receberá a bênção de Auricchio caso haja um novo pleito. Tite assumiu a cadeira de prefeito depois de ser eleito presidente da Câmara, no dia 1º de janeiro, em uma costura capitaneada pelo tucano. Como Auricchio não pôde tomar posse, Tite herdou a vaga no Executivo. Resta saber somente quem será o vice – o número dois de Auricchio na eleição do ano passado foi o ex-vereador Carlos Humberto Seraphim (PL).

Em janeiro, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), filho de Auricchio, disse ao Diário que poderia representar o grupo nas urnas se fosse esse o desejo coletivo. “Não é algo que passa pela minha cabeça (ser candidato a prefeito em eventual nova eleição), quero cumprir meu mandato de deputado estadual e considero remota a possibilidade de isso acontecer (novo pleito). Mas se houver e se o grupo entender que eu seria o melhor nome para fortificar o trabalho executado até aqui, eu falo que não costumo fugir de batalha”, disse, à ocasião.

Pelas redes sociais, Tite fez questão de chamar a população para acompanhar, virtualmente, a solenidade, classificando como “convite especial”. “Vamos inaugurar a mais moderna escola de São Caetano, a Emei Cleide Rosa Auricchio. Também entregaremos a Praça Prefeito Luiz Olinto Tortorello, completamente requalificada. Mais uma grande conquista para nossa cidade.”