Água Santa perde invencibilidade, mas se garante na semifinal

21/05/2021 | 20:59



O Água Santa garantiu na noite desta sexta-feira, 21, a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. No Estádio 1º de Maio, o Netuno fez um jogo quente, de muita discussão e lances ríspidos contra a Portuguesa, foi derrotado por 2 a 1 - primeiro revés na competição -, mas avançou pelo placar agregado (havia vencido a ida por 2 a 0). Agora, aguarda a definição de todos os semifinalistas para saber quem enfrentará no último passo antes do acesso.

Não restava à Lusa outra proposta se não atacar o Água Santa. E desde o início os comandados de Fernando Marchiori partiram para cima. Mas só aos 29 a Lusa conseguiu superar a bem postada defesa diademense. Após cobrança de escanteio, Walfrido subiu livre para mandar de cabeça no canto de Oliveira: 1 a 0.

O Água Santa, entretanto, contava com seus velozes pontas Lelê e Dada Belmonte e o empate partiu deles. O primeiro sofreu pênalti, convertido pelo segundo, aos 35 minutos.

O segundo tempo foi um festival de cartões amarelos. Nada menos do que cinco foram aplicados - e poderiam ter sido muitos mais. A cada disputa de bola com falta, jogadores discutiam, trocavam empurrões e enervavam ainda mais o jogo. O Água Santa quase virou o jogo em cabeçada de Giovanni Pavani. Na sequência, porém, quem marcou foi a Portuguesa. Aos 40, após cruzamento da direita, Rhuan desviou e Helder mandou contra o próprio gol: 2 a 1.

Os minutos finais foram de pressão total da equipe da Capital. No entanto, em vão, para festa do representante de Diadema. Após o apito final, os lusitanos partiram para cima da arbitragem com as mais diversas reclamações.



"Jogo difícil, conseguimos a vantagem na casa deles e no segundo jogo jogamos com isso. Infelizmente perdemos a nossa invencibilidade, mas o importante é que conseguimos a vaga", destacou o zagueiro Rodrigo Sam ao SporTV.