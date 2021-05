São Bernardo FC empata no fim e avança às semifinais

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



21/05/2021 | 17:24



O São Bernardo FC está a dois jogos de voltar à Série A-1 do Campeonato Paulista. Na tarde desta sexta-feira, 21, o Tigre visitou o Atibaia, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e correu atrás do empate por 1 a 1 para avançar às semifinais da Série A-2. Felipe Menezes marcou para o adversário logo aos nove minutos do primeiro tempo, mas João Carlos, que já havia anotado o tento aurinegro no duelo de ida, igualou aos 40 da etapa final e classificou o representante do Grande ABC, que aguarda quem será o adversário contra o qual lutará pelo acesso.

Precisando do resultado positivo para avançar, o Atibaia começou com tudo e marcou seu gol logo aos nove minutos, Luan enfiou para Felipe Menezes entre os zagueiros, o meia invadiu a área e mandou no canto de Gabriel Gasparotto: 1 a 0, placar que levava a decisão para os pênaltis. O Tigre teve a chance de igualar em cobrança de falta de Eduardo Diniz que passou por toda a área e saiu pela linha de fundo. Antes do intervalo, Makelele arriscou de longe e quase fez o segundo dos mandantes.

Na etapa final, Ricardo Catalá trocou Marquinho por Gionotti e o São Bernardo FC conseguiu se organizar melhor em campo. E foi justamente a partir de uma bela jogada do meio-campista, aos 40 minutos, que saiu o gol de empate: ele passou por Alê e cruzou rasteiro para João Carlos dividir com o zagueiro adversário e mandar para as redes: 1 a 1 e festa aurinegra em São José dos Campos.

"Sabíamos que não podíamos errar. (No lance do gol) tive a tranquilidade porque sabia que iria sobrar uma bola. Agora é comemorar, descansar, porque na próxima semana tem mais um combate", declarou após o apito final o herói João Carlos.