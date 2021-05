Temendo terceira onda de Covid, Ribeirão Pires suspende aulas presenciais

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



21/05/2021 | 17:04



Em live realizada há pouco no Facebook, o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpo (PL), afirmou que está suspenso o retorno das aulas presenciais na rede municipal da cidade, previsto para 1 de junho. De acordo com o chefe do Executivo, a decisão foi tomada como medida preventiva para evitar que a cidade vivencie uma terceira onda de contaminações e tenha, novamente, a saturação do sistema de saúde, como ocorreu em março deste ano. Sem leitos, 40 pessoas morreram esperando por internação.

Na segunda-feira será anunciado um novo calendário para o retorno das aulas presenciais. Também foi informado que todos os profissionais das redes municipal, estadual e privada de educação, indepentende da idade, serão vacinados contra a Covid-19, bastando para isso estar na ativa. Até então, apenas os trabalhadores com 43 anos ou mais tinham direito de ser vacinados. A cidade também deve ampliar a faixa etária de vacinação das pessoas com comorbidades para quem tem a partir de 40 anos. O calendário de vacinação deve ser apresentado na próxima semana, mas a expectativa é que as imunizações comecem a ser aplicadas na próxima terça-feira.

Volpi fez um apelo para que as pessoas continuem com as medidas de distanciamento. "Não vamos resolver isso sozinhos. Precisamos da colaboração de todos. Não queremos fechar os comércios, queremos deixar tudo aberto, mas tem muita gente que não cumpre as medidas", afirmou. Segundo o prefeito, o Hospital São Lucas está cheio e nos últimos 15 dias, a cada duas pessoas que fizeram o teste na cidade, uma estava contaminada.

"Em toda a região, cerca de 70% dos leitos para Covid estão ocupados. No nosso hospital de campanha, temos 23 pessoas internadas. Essa é uma preocupação séria que estamos tendo, mas precisamos da colaboração de todos", concluiu. "Queremos poder vacinar todas as pessoas, já somos a segunda cidade do Grande ABC que mais vacina. Se você não quer que a cidade viva de novo o que passamos em março, colabore", apelou.