Instituto Mauá e SAE Brasil promovem curso de capacitação em biocombustíveis

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



21/05/2021 | 16:50



Até o dia 30 de maio, o Instituto Mauá de Tecnologia e a SAE Brasil (associação que congrega especialistas do setor da mobilidade) abrem inscrições para o curso ‘Biocombustíveis - conceitos e diferenciais, aplicações em sistemas de propulsão e desafios tecnológicos associados’, que será de curta duração, no formato EAD (Ensino a Distância), e está no âmbito do programa federal Rota 2030.

O curso contará com duas edições e terá duas aulas semanais, com duração total de 36 horas. A primeira edição está prevista para começar em 08 de junho, e a segunda no dia 06 de julho. Serão distribuídas 25 bolsas de estudos para cada turma, para os candidatos que preencherem os seguintes requisitos: Análise do currículo profissional, priorizando candidatos em situação de desemprego nos últimos 4 anos e empreendedores em busca de oportunidade no mercado da Mobilidade e Análise do histórico escolar e/ou comprovação de experiência na área.

O curso tem como objetivo a capacitação, em nível nacional, de profissionais de nível superior, técnicos, tecnólogos e estudantes de graduação, por meio da introdução aos alunos sobre os principais conceitos da aplicação de biocombustíveis no transporte, com foco na análise do potencial da redução das emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE) e das tecnologias associadas à utilização deste tipo de vetor energético nos motores a combustão. “Elaboramos uma grade curricular que contempla diversos tópicos associados à utilização dos biocombustíveis. E tocaremos ainda na associação de tecnologias da eletrificação veicular com biocombustíveis, como são realizados ensaios em motores e veículos, detalhando a instrumentação típica”, detalha o Coordenador do Curso e Engenheiro Mecânico da Mauá, Clayton Barcelos Zabeu.

Zabeu ainda reforça que a equipe que será responsável pela condução do curso é formada por profissionais com larga experiência no setor, tanto no campo acadêmico quanto técnico. “Vários desses colaboradores são autores de livros, publicações, papers e patentes e trarão para o curso suas vivências práticas, além da expertise da SAE BRASIL”, reforça o engenheiro.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://saebrasil.org.br/cursos/agenda/, até o dia 30 de maio. Para quem não for contemplado com a bolsa de estudos, o curso custará R$ 387,43.