Piores filmes: confira títulos com 0% de aprovação

As Mil Palavras (2012) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

As Mil Palavras (2012) | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

The Ridiculous 6 (2015) | Crédito: Divulgação/Netflix

The Ridiculous 6 (2015) | Crédito: Divulgação/Netflix

The Last Days of American Crime (2020) | Crédito: Divulgação/Netflix