Participantes de Canta Comigo 3 colocam jurados para dançar ao som de Michael Jackson, Katy Perry e outros hits do pop

21/05/2021 | 16:10



Algumas pessoas adoram mexer o esqueleto ao som de Só Love, da dupla Claudinho & Buchecha, outras preferem fazer o moonwalker do Michael Jackson. Anos 80 ou 90, no quinto episódio de Canta Comigo 3, que irá ao ar no próximo domingo, dia 23, os calouros irão colocar os 100 jurados para requebrar muito com os maiores hits do pop.

Com apresentações repletas de muito swing, as canções escolhidas prometem colocar todo mundo para dançar, incluindo o público de casa. Entre os sucessos estão I?m Every Woman, da diva norte-americana Chaka Khan; Quero Te Encontrar e Só Love, da dupla Claudinho & Buchecha; Rock with You, do rei do pop Michael Jackson; e Firework, de Katy Perry.

No programa, apresentado por Rodrigo Faro, os participantes têm a missão de agradar o júri - composto por 100 profissionais do ramo musical -, quanto maior o número de jurados que se levantarem durante a performance, maior a quantidade de pontos. Quem já está animado?